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Две украинки тайком пробрались в Беларусь за ягодами
10.08.2017 17:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в двух гражданок Украины, которые незаконно пересекли границу, чтобы собрать в республике дикоросы, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik Константин Чалабов
Нарушительниц обнаружили 9 августа в Лельчицком районе по следам, оставленным на контрольно-следовой полосе.
"В ходе отработки служебная собака вывела наряд на нарушителей – жительниц приграничного Ровенского района, которые отправились собирать дикоросы", – сказали в ГПК.
Там также сообщили, что женщины, следуя по контрольно-следовой полосе, не могли не понимать, что нарушают государственную границу.
Украинкам были выписаны штрафы, а вечером того же дня женщин в официальном порядке передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины.
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Женщинам были выписаны штрафы, а вечером того же дня их в официальном порядке передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины.
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