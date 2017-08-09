Две украинки тайком пробрались в Беларусь за ягодами

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в двух гражданок Украины, которые незаконно пересекли границу, чтобы собрать в республике дикоросы, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Sputnik Константин Чалабов Бабушка-грибник из Литвы заблудилась и случайно пришла в Беларусь

Нарушительниц обнаружили 9 августа в Лельчицком районе по следам, оставленным на контрольно-следовой полосе.

"В ходе отработки служебная собака вывела наряд на нарушителей – жительниц приграничного Ровенского района, которые отправились собирать дикоросы", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что женщины, следуя по контрольно-следовой полосе, не могли не понимать, что нарушают государственную границу.

Украинкам были выписаны штрафы, а вечером того же дня женщин в официальном порядке передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины.