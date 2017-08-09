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Две украинки тайком пробрались в Беларусь за ягодами

10.08.2017 17:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в двух гражданок Украины, которые незаконно пересекли границу, чтобы собрать в республике дикоросы, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Две украинки тайком пробрались в Беларусь за ягодами
© Sputnik Константин Чалабов
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Нарушительниц обнаружили 9 августа в Лельчицком районе по следам, оставленным на контрольно-следовой полосе.

"В ходе отработки служебная собака вывела наряд на нарушителей – жительниц приграничного Ровенского района, которые отправились собирать дикоросы", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что женщины, следуя по контрольно-следовой полосе, не могли не понимать, что нарушают государственную границу. 

Украинкам были выписаны штрафы, а вечером того же дня женщин в официальном порядке передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины. 

 
Теги: Минск
 
 
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Женщинам были выписаны штрафы, а вечером того же дня их в официальном порядке передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

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