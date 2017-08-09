Несколько десятков гнезд ласточек с птенцами разрушено в Минске

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Промышленные альпинисты сбили с высотного здания в престижном районе белорусской столицы несколько десятков гнезд городских ласточек. Мертвых птенцов на асфальте обнаружили жильцы дома, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Жильцы одного из домов на улице Тихой в районе "Минск-Арена — Дрозды" вызвали строителей-альпинистов, чтобы те покрасили фасад здания многоэтажного дома. После того, как они завершили работу, проживающие в этом доме минчане собрали мертвых птенцов и написали заявление в милицию.

"Во время ремонта фасада дома альпинисты сбили гнезда городских ласточек. А жителей, которые собрали деньги ремонт, ждал асфальт, усеянный мертвыми птенцами", — сообщили в АПБ.

Орнитологи, к которым после происшествия обратились жильцы этого дома, рассказали, что был вызван ветеринар: "Доктор осмотрел мертвых птиц и сказал, что если бы подождали неделю, птенцы бы окрепли и сами вылетели бы из гнезд".

По словам орнитологов, на улице Тихой погибли несколько десятков птенцов, троих удалось спасти, их выхаживают жители дома.

Одна из жительниц дома подала заявление в милицию, там заявление и фото мертвых птенцов на асфальте приняли и обещали рассмотреть в установленные сроки, сказали в АПБ.



© Pixabay Ласточкино гнездо под крышей дома

Как рассказали Sputnik этнографы, в народе к ласточкам всегда было особое отношение. С этой птицей связано много примет. Считалось, если ласточки свили гнездо под крышей дома — то в нем проживают хорошие люди.

"Люди знали, что разрушать ласточкины гнезда ни в коем случае нельзя, а тем более убивать этих птиц. Считалось, что того, кто это сделает, будут преследовать неудачи и беды", — отметили собеседники Sputnik.