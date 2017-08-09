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Опрокинувшийся трактор увезли с проспекта Независимости
10.08.2017 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Авария с участием трактора произошла днем в четверг в столице, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Минска.
Трактор коммунальных служб двигался по проспекту Независимости в направлении МКАД. По предварительной версии, на пересечении с улицей Калиновского водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
Из трактора вытекли технические жидкости. Водитель, к счастью, серьезно не пострадал и самостоятельно выбрался из кабины.
На месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи, инспекторы ГАИ, а также работники МЧС Минска. Они залили трактор пеной.
По информации столичной ГАИ, в ДТП не пострадали другие участники дорожного движения.
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Движение на участке проспекта Независимости, где сегодня произошло ДТП, восстановлено.
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