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Опрокинувшийся трактор увезли с проспекта Независимости

10.08.2017 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Авария с участием трактора произошла днем в четверг в столице, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Минска.

Трактор коммунальных служб двигался по проспекту Независимости в направлении МКАД. По предварительной версии, на пересечении с улицей Калиновского водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Из трактора вытекли технические жидкости. Водитель, к счастью, серьезно не пострадал и самостоятельно выбрался из кабины.

На месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи, инспекторы ГАИ, а также работники МЧС Минска. Они залили трактор пеной.

По информации столичной ГАИ, в ДТП не пострадали другие участники дорожного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение на участке проспекта Независимости, где сегодня произошло ДТП, восстановлено.

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