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Девушка на "Мазде" сбила перебегавшего дорогу 9-летнего россиянина
10.08.2017 19:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Жительница Дзержинска, находясь за рулем Mazda 323, совершила наезд на девятилетнего пешехода в Клецком районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел днем в среду, 9 августа, в агрогородке Лазовичи. 23-девушка на легковой машине двигалась по улице Школьной. В какой-то момент в непосредственной близости от автомобиля стал перебегать дорогу девятилетний пешеход. Водитель не успела остановиться и совершила наезд на юного жителя России.
В результате аварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясением головного мозга, ушиб мягких тканей теменной и затылочной области, ссадины туловища. Пострадавшего доставили в больницу.
В УГАИ сообщили, что ребенок находился в гостях у бабушки.
"ГАИ Минской области обращает внимание взрослых на постоянный контроль за несовершеннолетними", — напомнили инспекторы.
В эти же сутки на территории Минской области произошло
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Пострадавший в результате аварии ребенок из России находился в гостях у бабушки в Клецком районе.
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