МИНСК, 10 авг — Sputnik. Жительница Дзержинска, находясь за рулем Mazda 323, совершила наезд на девятилетнего пешехода в Клецком районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел днем в среду, 9 августа, в агрогородке Лазовичи. 23-девушка на легковой машине двигалась по улице Школьной. В какой-то момент в непосредственной близости от автомобиля стал перебегать дорогу девятилетний пешеход. Водитель не успела остановиться и совершила наезд на юного жителя России.

В результате аварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясением головного мозга, ушиб мягких тканей теменной и затылочной области, ссадины туловища. Пострадавшего доставили в больницу.

В УГАИ сообщили, что ребенок находился в гостях у бабушки.

"ГАИ Минской области обращает внимание взрослых на постоянный контроль за несовершеннолетними", — напомнили инспекторы.

В эти же сутки на территории Минской области произошло смертельное ДТП . 27-летний водитель, управляя автомобилем Mazda, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной КамАЗ. В результате аварии молодой водитель легковушки погиб на месте происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.