Швейная фабрика горит в Смоленске, погибла кладовщица

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Сотрудники пожарной службы локализовали пожар на швейной фабрике "Шарм" в Смоленске, передает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС области.

Возгорание вспыхнуло днем в четверг на швейной фабрике, расположенной в Чуриловском тупике в Смоленске. По данным спасателей, пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров в 17:50.

По информации управления СК РФ области, на швейной фабрике погибла кладовщица 1983 года рождения. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Будет проводиться осмотр места происшествия. Причины пожара установят следователи.

Тело погибшей работницы будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. Видимых ожогов на теле нет, сообщили агентству в СК.