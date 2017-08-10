10 августа в Каменецком районе выпал град размером с крышку от бутылки.



Фото: Сергей Автушко (vk.com/id130059777)

Грозовой фронт, который прошел через западные районы Брестской области во второй половине дня 10 августа, сильных беспокойств жителям областного центра не принес. Однако жители Каменецкого района в соцсетях сообщают о сильном граде, который накрыл несколько деревень региона.



Фото: Сергей Автушко (vk.com/id130059777)

11 августа погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ожидается переменная облачность, сообщает республиканский гидрометцентр. В Бресте будет солнечно без осадков. Днем воздух прогреется до +33°С.