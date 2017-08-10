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В Каменецком районе выпал град размером с крышку от бутылки

10.08.2017 23:25 — ЧП | Tut.by  
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10 августа в Каменецком районе выпал град размером с крышку от бутылки.


Фото: Сергей Автушко (vk.com/id130059777)

Грозовой фронт, который прошел через западные районы Брестской области во второй половине дня 10 августа, сильных беспокойств жителям областного центра не принес. Однако жители Каменецкого района в соцсетях сообщают о сильном граде, который накрыл несколько деревень региона.


Фото: Сергей Автушко (vk.com/id130059777)

11 августа погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ожидается переменная облачность, сообщает республиканский гидрометцентр. В Бресте будет солнечно без осадков. Днем воздух прогреется до +33°С.

 
Теги: Брест
 
 
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Грозовой фронт, который прошел через западные районы Брестской области во второй половине дня 10 августа, сильных беспокойств жителям областного центра не принес.

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