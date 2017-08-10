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В Каменецком районе выпал град размером с крышку от бутылки
10 августа в Каменецком районе выпал град размером с крышку от бутылки.
Грозовой фронт, который прошел через западные районы Брестской области во второй половине дня 10 августа, сильных беспокойств жителям областного центра не принес. Однако жители Каменецкого района в соцсетях сообщают о сильном граде, который накрыл несколько деревень региона.
11 августа погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ожидается переменная облачность,
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Грозовой фронт, который прошел через западные районы Брестской области во второй половине дня 10 августа, сильных беспокойств жителям областного центра не принес.
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Архив (ЧП)
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