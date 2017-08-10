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Россиянину дали 14 лет за торговлю наркотиками в Беларуси

10.08.2017 20:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска приговорил гражданина России к 14 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества за незаконный оборот наркотиков, сообщила Sputnik пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Россиянину дали 14 лет за торговлю наркотиками в Беларуси
© Pixabay
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Россиянин был задержан с поличным 18 января этого года на проспекте Пушкина в Минске. У 24-летнего мужчины обнаружили почти полкилограмма гашиша. Было возбуждено уголовное дело по о ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). В четверг, 10 августа, состоялся суд.

"Приговором суда обвиняемый Е. признан виновным в незаконном перемещении через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, в крупном размере, совершенном организованной группой, повторно, и на основании ч.3 ст.328-1 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с конфискацией имущества", — рассказал Ляскова.

Кроме того, гражданин России был признан виновным по ч. 4 ст.328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, перевозка и хранение опасных наркотических средств, в крупном размере, совершенных организованной группой). "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с конфискацией имущества", — добавил собеседница агентства.

"В соответствии с ч.3 ст.72 УК по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно обвиняемому Е. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в условиях усиленного режима", — проинформировала Ляскова.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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