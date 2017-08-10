Берегите лес от пожара!

Лесная охрана Копыльского опытного лесхоза призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на торфяниках.

Чаще всего лесные пожары возникают:

— по вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в местах отдыха;

— вследствие игры детей с огнем; при сжигании мусора владельцами дач на опушках леса;

— от сельскохозяйственных палов.

Находясь в лесных массивах, запрещается:

— бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

— разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

— оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

— выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

— поджигать камыш;

— разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

— оставлять костер горящим после покидания стоянки.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин, а повлекшее уничтожение или повреждение леса — до 50 базовых величин.

Также за разжигание костров в запрещенных местах — штраф в размере до 12 базовых величин.

Что предпринять при лесном пожаре:

При обнаружении лесного пожара постарайтесь ликвидировать очаг возгорания собственными силами. Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками деревьев лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Если это не удалось сделать, быстро покиньте опасную зону и незамедлительно сообщите о месте пожара в лесную охрану или в службу спасения по номеру 101.

Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах сохранит не только леса, но и здоровье людей.

Максим УНУЧЕК,

инженер охраны леса Копыльского опытного лесхоза