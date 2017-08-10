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Берегите лес от пожара!
11.08.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)
Лесная охрана Копыльского опытного лесхоза призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на торфяниках.
Чаще всего лесные пожары возникают:
— по вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в местах отдыха;
— вследствие игры детей с огнем; при сжигании мусора владельцами дач на опушках леса;
— от сельскохозяйственных палов.
Находясь в лесных массивах, запрещается:
— бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
— разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
— оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
— выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
— поджигать камыш;
— разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
— оставлять костер горящим после покидания стоянки.
Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин, а повлекшее уничтожение или повреждение леса — до 50 базовых величин.
Также за разжигание костров в запрещенных местах — штраф в размере до 12 базовых величин.
Что предпринять при лесном пожаре:
Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах сохранит не только леса, но и здоровье людей.
Максим УНУЧЕК,
инженер охраны леса Копыльского опытного лесхоза
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Лесная охрана Копыльского опытного лесхоза призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на торфяниках. Чаще всего лесные пожары...
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