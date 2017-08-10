Микки Маус уже не тот: американка подозревает Disney в слежке за детьми

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Жительница США Аманда Рашин обратилась в суд в Калифорнии с иском к компании Disney – она подозревает компанию в сборе приватных данных о детях посредством приложений-игр для смартфонов и планшетов, сообщило Verge .



© AFP/ Yoshikazu TSUNO YOSHIKAZU TSUNO Тест: узнай диснеевскую принцессу по описанию

В соответствии с иском "следят" за детьми 42 приложения – они якобы передают собранную информацию рекламодателям без ведома родителей.

Американка требует через суд запретить Disney сбор таких данных, а также обязать компанию выплатить денежную компенсацию.

В Disney уже прокомментировали иск, заявив, что компания следует требованиям американского закона о защите личных данных малолетних в сети интернет, а жалоба женщины основана на неверном понимании принципов данного документа.

По информации Verge, Disney и ранее подозревали в подобных действиях: в 2011 году суд обязал ее дочернюю компанию – Playdom – выплатить 3 миллиона долларов США по похожему иску.

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The Walt Disney Company основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Дисней как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий. Владеет рядом тематических парков и аквапарков, а также сетями телерадиовещания. Штаб-квартира находится в городе Бербанке, штат Калифорния.