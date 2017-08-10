ДТП в Китае унесло жизней больше, чем землетрясение

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Не успел Катай оправиться от крупного землетрясение, жертвами которого стали около 20 человек, как в стране произошла новая трагедия: в крупной аварии погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.

ЧП произошло при участии автобуса в четверг в 23:34 по местному времени (18:34 по минскому времени) в тоннеле на скоростном шоссе Пекин — Куньмин: автобус, направлявшийся из города Чэнду (провинция Сычуань) в Лоян (провинция Хэнань), при въезде в тоннель по неизвестной причине врезался в стену.

В момент аварии в автобусе находилось 49 человек. В числе погибших — женщины и дети. Все пострадавшие направлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Ведется расследование причин аварии.

Замглавы министерства общественной безопасности Китая Хуан Мин возглавил следственную группу, с которой уже выехал к месту трагедии.