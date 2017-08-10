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Вооруженный пистолетом мужчина ограбил магазин в Витебске
11.08.2017 07:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Милиция Витебска разыскивает неизвестного, который с применением оружия ограбил торговый объект, завладев выручкой, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
© Фото: ГКСЭ
Инцидент, по данным правоохранителей, произошел во вторник 8 августа в 23:00 во время закрытия магазина "Крошка-Маркет", находящегося на улице Смоленской.
"На продавца магазина было совершено разбойное нападение: мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел выручкой в сумме 750 рублей и скрылся", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что по данному факту милицией было возбуждено и расследуется уголовное дело.
В УВД просят возможных очевидцев произошедшего сообщить известную им информацию в милицию. Гражданам гарантируется анонимность и вознаграждение, если данные приведут к поимке злоумышленника.
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Нападение было совершено в момент, когда магазин уже закрывался на ночь, преступник завладел 750 рублями.
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