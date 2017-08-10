Вооруженный пистолетом мужчина ограбил магазин в Витебске

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Милиция Витебска разыскивает неизвестного, который с применением оружия ограбил торговый объект, завладев выручкой, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент, по данным правоохранителей, произошел во вторник 8 августа в 23:00 во время закрытия магазина "Крошка-Маркет", находящегося на улице Смоленской.

"На продавца магазина было совершено разбойное нападение: мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел выручкой в сумме 750 рублей и скрылся", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что по данному факту милицией было возбуждено и расследуется уголовное дело.

В УВД просят возможных очевидцев произошедшего сообщить известную им информацию в милицию. Гражданам гарантируется анонимность и вознаграждение, если данные приведут к поимке злоумышленника.