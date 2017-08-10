ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вооруженный пистолетом мужчина ограбил магазин в Витебске

11.08.2017 07:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Милиция Витебска разыскивает неизвестного, который с применением оружия ограбил торговый объект, завладев выручкой, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Вооруженный пистолетом мужчина ограбил магазин в Витебске
© Фото: ГКСЭ
Группа россиян совершала "налеты" на офисы в Минске

Инцидент, по данным правоохранителей, произошел во вторник 8 августа в 23:00 во время закрытия магазина "Крошка-Маркет", находящегося на улице Смоленской.

"На продавца магазина было совершено разбойное нападение: мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел выручкой в сумме 750 рублей и скрылся", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что по данному факту милицией было возбуждено и расследуется уголовное дело.

В УВД просят возможных очевидцев произошедшего сообщить известную им информацию в милицию. Гражданам гарантируется анонимность и вознаграждение, если данные приведут к поимке злоумышленника.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападение было совершено в момент, когда магазин уже закрывался на ночь, преступник завладел 750 рублями.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Каменецком районе выпал град размером с крышку от бутылки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика