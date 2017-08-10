Курящая бабушка из Пружан попала в реанимацию с тяжелыми ожогами

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Пожилая женщина в Пружанах получила тяжелые ожоги из-за курения и была помещена в реанимационное отделение местной больницы, сообщили Sputnik в пятницу в Брестском областном УМЧС.

О госпитализации 70-летней пенсионерки МЧС проинформировали накануне в 18:30 – спасателям позвонили из РОВД, сообщив, что в реанимационное отделение Пружанской центральной больницы была доставлена местная жительница, у которой диагностированы ожоги 75% тела.

"Пенсионерка получила ожоги, находясь по месту жительства. В результате пожара повреждена одежда, находившаяся на пострадавшей, помещение кухни", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что женщина пострадала из-за неосторожного обращения с огнем при курении.