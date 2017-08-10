ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курящая бабушка из Пружан попала в реанимацию с тяжелыми ожогами

11.08.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Пожилая женщина в Пружанах получила тяжелые ожоги из-за курения и была помещена в реанимационное отделение местной больницы, сообщили Sputnik в пятницу в Брестском областном УМЧС.

Курящая бабушка из Пружан попала в реанимацию с тяжелыми ожогами
© Фото: МГУ МЧС
Пять человек спасены на пожаре в Минске

О госпитализации 70-летней пенсионерки МЧС проинформировали накануне в 18:30 – спасателям позвонили из РОВД, сообщив, что в реанимационное отделение Пружанской центральной больницы была доставлена местная жительница, у которой диагностированы ожоги 75% тела.

"Пенсионерка получила ожоги, находясь по месту жительства. В результате пожара повреждена одежда, находившаяся на пострадавшей, помещение кухни", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что женщина пострадала из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики диагностировали у пострадавшей ожоговые повреждения около 75% тела.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Микки Маус уже не тот: американка подозревает Disney в слежке за детьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика