Яичный кризис в Европе: обыски на птицефермах и задержания

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к громкому скандалу с ядовитыми яйцами, поступившими в продажу в европейских странах. А полиция Бельгии провела обыски на восьми предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил, которым оказалась заражена продукция птицеферм.



© AFP/ RICK NEDERSTIGT / ANP Инъекция фипронила: Европа разбирается с ядовитыми яйцами

Яичный кризис разразился в Европе в конце июля: СМИ обнародовали информацию, что миллионы яиц, поступивших на прилавки магазинов в Бельгии, Нидерландах, Германии и других странах ЕС, могут быть заражены инсектицидом фипронил, который используется для лечения куриц-несушек от вшей. Согласно европейским нормам, использовать фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

От фипронилового скандала пострадали Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Люксембург, Франция, Швейцария, Румыния, Швеция. Власти этих стран отзывают из продажи целые партии яиц.

Фипронил не вызывает раковых заболеваний и мутагенности, однако, может быть нейротоксичен для людей, а при повышенных дозах приводит к тошноте, рвоте, головной боли и параличу. Наличие вещества в том количестве, которое до сих пор было обнаружено в яйцах в Нидерландах и Германии опасности для здоровья людей не несет.

Обыски в Бельгии и задержания в Нидерландах

Европейские птицефабрики несут убытки и вынуждены забивать кур-несушек. Профсоюз сельхозпроизводителей бельгийской Фландрии Boerenbond оценил потери своих членов, по меньшей мере, в 10 миллионов евро, а сельскохозяйственная федерация Валлонии — в сотни тысяч евро.

Полиция Бельгии провела в четверг обыски на 11 предприятиях и проверила на причастность к яичному делу 26 физических и юридических лиц, в том числе и агрохимические компании.

Следственные мероприятия проведены на предприятиях, расположенных в провинции Восточная Фландрия и сельскохозяйственной местности Кампина. В результате действий бельгийских правоохранителей в стране остается блокирована работа 50 из 86 крупных птицеводческих хозяйств, продукция которых проходит экспертные проверки.

В Нидерландах СМИ сообщили о задержании двух администраторов компании Chickfriend и конфискации у них при обыске компрометирующих материалов.

Паника на высшем уроне

Министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС при том, что Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

А еврокомиссар по вопросам пищевой безопасности Витенис Андриукаитис призвал провести встречу министров стран ЕС и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран Евросоюза зараженных инсектицидом фипронил куриных яиц.

Белорусы могут есть омлеты спокойно

Белорусские потребители от яичного скандала не пострадали. Во-первых птицефабрики страны полностью удовлетворяют спрос на эту продукции и не применяют инсектициды для дезинфекции. К тому же импортировать яйца из Европы не выгодно с точки зрения цены. Но в любом случае, при обнаружении в странах "какой-то заразы" по определению начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданова, поставки оттуда сразу закрываются. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора мгновенно реагирует на каждый случай.