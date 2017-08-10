В Пружанах 70-летняя женщина попала в реанимацию из-за неосторожного курения

70-летняя жительница Пружан попала в реанимационное отделение больницы с серьезными ожогами, сообщает областное управление МЧС.

В стационар женщину поместили 10 августа. Медики диагностировали у пострадавшей термические ожоги пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 3-й и 4-й степени, ожоговую болезнь, шок, термоингаляционную травму. У пострадавшей повреждено до 75% тела.

Пенсионерка получила ожоги дома при неосторожном обращении с огнем при курении. В результате пожара повреждена одежда, находившаяся на пострадавшей, линолеум и стул в кухне.