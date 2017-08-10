ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пружанах 70-летняя женщина попала в реанимацию из-за неосторожного курения

11.08.2017 10:02 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

70-летняя жительница Пружан попала в реанимационное отделение больницы с серьезными ожогами, сообщает областное управление МЧС.

В стационар женщину поместили 10 августа. Медики диагностировали у пострадавшей термические ожоги пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 3-й и 4-й степени, ожоговую болезнь, шок, термоингаляционную травму. У пострадавшей повреждено до 75% тела.

Пенсионерка получила ожоги дома при неосторожном обращении с огнем при курении. В результате пожара повреждена одежда, находившаяся на пострадавшей, линолеум и стул в кухне.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Курящая бабушка из Пружан попала в реанимацию с тяжелыми ожогами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика