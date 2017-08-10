Китаянка отправила новорожденную дочь в приют по почте

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Китаянка решила сдать новорожденную дочь в приют, воспользовавшись услугами курьерской доставки, сообщило в пятницу издание South China Morning Post .



© Pexels Новорожденную девочку оставили рано утром на крыльце роддома в Слуцке

Инцидент произошел в городе Фуджоу в китайской провинции Фуцзянь в среду днем.

По данным газеты, женщина пришла в почтовое отделение с пакетом, из которого послышался плач ребенка. После этого курьер решил проверить, что находится в посылке, но китаянка запретила открывать ее. Заподозрившие неладное работники почты вызвали в отделение сотрудников полиции.

Новорожденную поместили в детское отделение местной больницы. Врачи выяснили, что девочка родилась всего несколько дней назад. Состояние ребенка медики оценивают как стабильное.

В настоящее время женщина задержана. За оставление младенца ей грозит до пяти лет лишения свободы.