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Китаянка отправила новорожденную дочь в приют по почте

11.08.2017 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Китаянка решила сдать новорожденную дочь в приют, воспользовавшись услугами курьерской доставки, сообщило в пятницу издание South China Morning Post.

Китаянка отправила новорожденную дочь в приют по почте
© Pexels
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Инцидент произошел в городе Фуджоу в китайской провинции Фуцзянь в среду днем.

По данным газеты, женщина пришла в почтовое отделение с пакетом, из которого послышался плач ребенка. После этого курьер решил проверить, что находится в посылке, но китаянка запретила открывать ее. Заподозрившие неладное работники почты вызвали в отделение сотрудников полиции.

Новорожденную поместили в детское отделение местной больницы. Врачи выяснили, что девочка родилась всего несколько дней назад. Состояние ребенка медики оценивают как стабильное.

В настоящее время женщина задержана. За оставление младенца ей грозит до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время женщина задержана, за оставление младенца ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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