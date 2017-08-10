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Мужчина с оружием ограбил магазин в Витебске. Милиция ищет очевидцев

11.08.2017 10:35 — ЧП | Tut.by  
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Мужчина с предметом, похожим на пистолет, совершил разбойное нападение на магазин «Крошка-маркет» на улице Смоленской, 11−1а. Это произошло 8 августа перед самым закрытием торговой точки — около 23 часов, сообщает в соцсетях пресс-служба милиции региона.

Мужчина, угрожая продавцу предметом, похожим на оружие, завладел выручкой в сумме 750 рублей и скрылся. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Милиция разыскивает очевидцев преступления, а также посетителей, которые делали покупки в этом магазине вечером 8 августа. Правоохранители просят позвонить по телефонам: +375 29 511−22−07 (МТС), +375 29 324−24−89 (Velcom), +375 25 630−71−55 (Life) или 102. Обещают вознаграждение и сохранение анонимности.

 
 
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Мужчина с предметом, похожим на пистолет, совершил разбойное нападение на магазин "Крошка-маркет" на улице Смоленской, 11−1а. Это произошло около 23 часов 8 августа.

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