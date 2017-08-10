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Главбуху профсоюзов РЭП Комлику предъявлено обвинение

11.08.2017 13:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Следствие предъявило обвинение главному бухгалтеру профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), сообщили Sputnik в СК Беларуси.

Главбуху профсоюзов РЭП Комлику предъявлено обвинение
© Sputnik / Виктор Толочко
Дело профсоюзов РЭП Госконтроль передал в Следственный комитет

На минувшей неделе КГК Беларуси передал в Следственный комитет уголовное дело в отношении должностных лиц профсоюза РЭП, которые подозреваются в неуплате налогов.

"УСК по Минску главному бухгалтеру Белорусского профсоюза РЭП Игорю Комлику предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в Sputnik в СК.

По словам собеседников агентства, обвинение предъявлено в связи с сокрытием от бухгалтерской отчетности получения профсоюзом доходов в особо крупном размере.

Игорь Комлик заключен под стражу.

Вторым фигурантам данного дела является глава профсоюзов РЭП Геннадий Федынич, у него статус подозреваемого. Федынич находится на свободе.

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по фактам уклонения от уплаты налогов 1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении председателя профсоюза РЭП Федынича и главного бухгалтера Комлика.

 
Теги: Минск
 
 
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