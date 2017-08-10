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Главбуху профсоюзов РЭП Комлику предъявлено обвинение
11.08.2017 13:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Следствие предъявило обвинение главному бухгалтеру профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), сообщили Sputnik в СК Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
На минувшей неделе
"УСК по Минску главному бухгалтеру Белорусского профсоюза РЭП Игорю Комлику предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в Sputnik в СК.
По словам собеседников агентства, обвинение предъявлено в связи с сокрытием от бухгалтерской отчетности получения профсоюзом доходов в особо крупном размере.
Игорь Комлик заключен под стражу.
Вторым фигурантам данного дела является глава профсоюзов РЭП Геннадий Федынич, у него статус подозреваемого.
Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по фактам уклонения от уплаты налогов 1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении
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Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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