Главбуху профсоюзов РЭП Комлику предъявлено обвинение

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Следствие предъявило обвинение главному бухгалтеру профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), сообщили Sputnik в СК Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Дело профсоюзов РЭП Госконтроль передал в Следственный комитет

На минувшей неделе КГК Беларуси передал в Следственный комитет уголовное дело в отношении должностных лиц профсоюза РЭП, которые подозреваются в неуплате налогов.

"УСК по Минску главному бухгалтеру Белорусского профсоюза РЭП Игорю Комлику предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в Sputnik в СК.

По словам собеседников агентства, обвинение предъявлено в связи с сокрытием от бухгалтерской отчетности получения профсоюзом доходов в особо крупном размере.

Игорь Комлик заключен под стражу.

Вторым фигурантам данного дела является глава профсоюзов РЭП Геннадий Федынич, у него статус подозреваемого. Федынич находится на свободе .

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по фактам уклонения от уплаты налогов 1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении председателя профсоюза РЭП Федынича и главного бухгалтера Комлика .