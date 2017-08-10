Завершено расследование первого дела о подделке новых рублей

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об изготовлении поддельных денежных билетов номиналом 20 белорусских рублей, сообщили в СК.



© Sputnik / Виктор Толочко МВД: задержаны фальшивомонетчики, печатавшие деньги на даче

Новые белорусские деньги были введены в обращение в июле 2016 года.

"Обвинение в совершении преступления предъявлено двум жителям Минска", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, это первый случай в Беларуси подделки новых денежных купюр.

Гочарова рассказала, что зимой 2017 года 28-летний минчанин на даче при помощи ноутбука и печатной техники наладил изготовление поддельных денежных купюр номиналом 20 белорусских рублей. Потом он их передал 26-летнему приятелю. Поддельными деньгами он рассчитывался за "мелкие" товары – жевательную резинку, талоны, в маршрутках.

"Сдачу они получали подлинными купюрами и делили их между собой", — сказала Гончарова.

При обыске у обвиняемых была изъята компьютерная техника, фальшивые деньги, предметы, необходимые для их изготовления.

Эксперты отметили, что уровень подделки был невысоким – фальшивки были напечатаны на цветном струйном принтере. "Защитная нить имитирована при помощи цветной струйной печати с последующим нанесением фрагментов фольги на лицевой стороне денежных билетов", – сказала Гончарова.

Окончательное обвинение мужчинам было предъявлено в изготовлении и сбыте поддельных денег, покушении на те же действия, совершенные повторно, а также в подделке и изготовлении поддельных документов и штампов. Всего им инкриминируется 26 эпизодов преступной деятельности.