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Завершено расследование первого дела о подделке новых рублей
11.08.2017 14:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об изготовлении поддельных денежных билетов номиналом 20 белорусских рублей, сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Новые белорусские деньги были введены в обращение в июле 2016 года.
"Обвинение в совершении преступления предъявлено двум жителям Минска", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.
По ее словам, это первый случай в Беларуси подделки новых денежных купюр.
Гочарова рассказала, что зимой 2017 года 28-летний минчанин на даче при помощи ноутбука и печатной техники наладил изготовление поддельных денежных купюр номиналом 20 белорусских рублей. Потом он их передал 26-летнему приятелю. Поддельными деньгами он рассчитывался за "мелкие" товары – жевательную резинку, талоны, в маршрутках.
"Сдачу они получали подлинными купюрами и делили их между собой", — сказала Гончарова.
При обыске у обвиняемых была изъята компьютерная техника, фальшивые деньги, предметы, необходимые для их изготовления.
Эксперты отметили, что уровень подделки был невысоким – фальшивки были напечатаны на цветном струйном принтере. "Защитная нить имитирована при помощи цветной струйной печати с последующим нанесением фрагментов фольги на лицевой стороне денежных билетов", – сказала Гончарова.
Окончательное обвинение мужчинам было предъявлено в изготовлении и сбыте поддельных денег, покушении на те же действия, совершенные повторно, а также в подделке и изготовлении поддельных документов и штампов. Всего им инкриминируется 26 эпизодов преступной деятельности.
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Фальшивомонетчикам, которые первыми изготовили поддельные новые белорусские деньги, грозит до 15 лет лишения свободы.
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