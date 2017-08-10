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Завершено расследование первого дела о подделке новых рублей

11.08.2017 14:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об изготовлении поддельных денежных билетов номиналом 20 белорусских рублей, сообщили в СК.

Завершено расследование первого дела о подделке новых рублей
© Sputnik / Виктор Толочко
МВД: задержаны фальшивомонетчики, печатавшие деньги на даче

Новые белорусские деньги были введены в обращение в июле 2016 года. 

"Обвинение в совершении преступления предъявлено двум жителям Минска", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова. 

По ее словам, это первый случай в Беларуси подделки новых денежных купюр.

Гочарова рассказала, что зимой 2017 года 28-летний минчанин на даче при помощи ноутбука и печатной техники наладил изготовление поддельных денежных купюр номиналом 20 белорусских рублей. Потом он их передал 26-летнему приятелю. Поддельными деньгами он рассчитывался за "мелкие" товары – жевательную резинку, талоны, в маршрутках. 

"Сдачу они получали подлинными купюрами и делили их между собой", — сказала Гончарова. 

При обыске у обвиняемых была изъята компьютерная техника, фальшивые деньги, предметы, необходимые для их изготовления. 

Эксперты отметили, что уровень подделки был невысоким – фальшивки были напечатаны на цветном струйном принтере. "Защитная нить имитирована при помощи цветной струйной печати с последующим нанесением фрагментов фольги на лицевой стороне денежных билетов", – сказала Гончарова. 

Окончательное обвинение мужчинам было предъявлено в изготовлении и сбыте поддельных денег, покушении на те же действия, совершенные повторно, а также в подделке и изготовлении поддельных документов и штампов. Всего им инкриминируется 26 эпизодов преступной деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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Фальшивомонетчикам, которые первыми изготовили поддельные новые белорусские деньги, грозит до 15 лет лишения свободы.

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