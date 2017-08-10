Volkswagen с женщиной и двумя детьми перевернулся в Брестском районе

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Женщина и двое ее малолетних детей пострадали в результате аварии в Брестском районе – машина, на которой они ехали, перевернулась на трассе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 12:40 на 62-м километре автодороги Р17 "Брест – Олтуш – граница Украины".

"Брестчанка, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу, где машина опрокинулась", – сказали в ГАИ.

В аварии травмы получили 37-летний водитель Volkswagen и два ее ребенка – мальчики двух и восьми лет. При этом женщина была в момент ДТП пристегнута ремнем безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.