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Volkswagen с женщиной и двумя детьми перевернулся в Брестском районе

11.08.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Женщина и двое ее малолетних детей пострадали в результате аварии в Брестском районе – машина, на которой они ехали, перевернулась на трассе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Volkswagen с женщиной и двумя детьми перевернулся в Брестском районе
© Фото: УСК по Витебской области
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ДТП произошло накануне около 12:40 на 62-м километре автодороги Р17 "Брест – Олтуш – граница Украины".

"Брестчанка, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу, где машина опрокинулась", – сказали в ГАИ.

В аварии травмы получили 37-летний водитель Volkswagen и два ее ребенка – мальчики двух и восьми лет. При этом женщина была в момент ДТП пристегнута ремнем безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Женщина была в момент ДТП пристегнута ремнем безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.

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