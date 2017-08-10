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В результате пожара в метро Лондона пострадали четыре человека

11.08.2017 15:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Возгорание произошло в пятницу утром в поезде лондонского метрополитена в районе станции Oxford Circus линии Бейкерлоо, сообщили в пожарной службе столицы Великобритании.

Люди со станции были эвакуированы до приезда бригады спасателей. Движение поездов прекратили, а станцию закрыли. На месте возгорания работали сотрудники транспортной полиции и пожарной службы. На данный момент огонь потушен. Специалисты приступили к расследованию причины инцидента.

​Скорая помощь Лондона сообщила, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они отравились дымом. Двое из пострадавших были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Согласно информации пожарных, возгорание произошло в поезде и было небольшим. Однако пожар вызвал сильное задымление.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за небольшого возгорания в поезде пассажиров со станции Oxford Circus эвакуировали, причина случившегося устанавливается.

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