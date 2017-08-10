В результате пожара в метро Лондона пострадали четыре человека

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Возгорание произошло в пятницу утром в поезде лондонского метрополитена в районе станции Oxford Circus линии Бейкерлоо, сообщили в пожарной службе столицы Великобритании.

Люди со станции были эвакуированы до приезда бригады спасателей. Движение поездов прекратили, а станцию закрыли. На месте возгорания работали сотрудники транспортной полиции и пожарной службы. На данный момент огонь потушен. Специалисты приступили к расследованию причины инцидента.

#BREAKING : Emergency crews are on scene of reports of a fire at Oxford Circus station in London after smoke was seen coming from the train pic.twitter.com/kTVGfJk3F5 — BreakingNNow (@BreakingNNow) August 11, 2017

​Скорая помощь Лондона сообщила, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они отравились дымом. Двое из пострадавших были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Согласно информации пожарных, возгорание произошло в поезде и было небольшим. Однако пожар вызвал сильное задымление.