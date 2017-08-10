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Аграрии ускорились: из колхоза под Быховом пытались украсть 20 т зерна

11.08.2017 16:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Должностное лицо одного из сельхозпредприятия Быхвоского района подозревается в хищении 20 тонн пшеницы намолота текущего года, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Могилевского облисполкома.

Аграрии ускорились: из колхоза под Быховом пытались украсть 20 т зерна
© Sputnik Виталий Тимкив
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Зерно похитили в среду 9 августа с зернотока предприятия, расположенного в деревне Махово. Общая стоимость 19,32 тонны украденной пшеницы составила более четырех тысяч рублей.

9 августа в д. Махово с зернотока УКСП, один из руководителей с использованием служебных полномочий, совершил хищение 19 350 кг фуражной пшеницы на сумму 4 112 руб.

"Гражданин вступил в сговор с индивидуальным предпринимателем для совершения хищения неоприходованного по бухгалтерскому учету зерна", – сказали в УВД.

В отношении должностного лица Следственным комитетом по Могилевской области было возбуждено дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). И работнику предприятия, и предпринимателю, если их вину докажут, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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И работнику предприятия, и предпринимателю, если их вину докажут, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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