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Владелец ресторана расстрелял мешавших ему нудистов
11.08.2017 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Хозяин ресторана открыл стрельбу по отдыхавшим на пляже Корсики (Франция) нудистам, сообщает радиостанция
© Sputnik Виталий Белоусов
Инцидент произошел в минувшую среду, 9 августа, на пляже Каратаджо в Поро-Веккьо на Корсике. СМИ подчеркивает, что данное место очень популярно среди голых людей, так как недалеко от места отдыха расположен курортный поселок нудистов.
Владелец одно из местных ресторанов подошел к группе нудистов и попросил их либо одеться, либо уйти с пляжа. В ответ мужчина получил отказ. Недолго думая он пошел за винтовкой и выстрелил несколько раз в отдыхающих. Итальянка была ранена в левую ягодицу.
После происшествия жандармы задержали стрелка. Но вскоре он был отпущен из-за отсутствия достаточных оснований для предъявления обвинений. Правоохранительные органы проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Нудизм во Франции регулируется властями. В некоторых местах раздеваться категорически запрещено, но на пляже Каратаджо обнажаться можно, и к таким отдыхающим там толерантно.
К слову, на Минском море этим летом не было обнаружено ни одного нудиста. По информации Минскогой городской организации ОСВОД, отсутствие голых отдыхающих связано с погодой. Ранее нудисты появлялись на пляжах часто.
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После того, как просьба уйти с пляжа не подействовала, мужчина вернулся с более весомым аргументом - пневматической винтовкой.
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