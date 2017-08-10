ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владелец ресторана расстрелял мешавших ему нудистов

11.08.2017 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Хозяин ресторана открыл стрельбу по отдыхавшим на пляже Корсики (Франция) нудистам, сообщает радиостанция France Info.

Владелец ресторана расстрелял мешавших ему нудистов
© Sputnik Виталий Белоусов
Милиция задержала эксгибициониста, разъезжавшего по Минску на Citroen

Инцидент произошел в минувшую среду, 9 августа, на пляже Каратаджо в Поро-Веккьо на Корсике. СМИ подчеркивает, что данное место очень популярно среди голых людей, так как недалеко от места отдыха расположен курортный поселок нудистов.

Владелец одно из местных ресторанов подошел к группе нудистов и попросил их либо одеться, либо уйти с пляжа. В ответ мужчина получил отказ. Недолго думая он пошел за винтовкой и выстрелил несколько раз в отдыхающих. Итальянка была ранена в левую ягодицу.

После происшествия жандармы задержали стрелка. Но вскоре он был отпущен из-за отсутствия достаточных оснований для предъявления обвинений. Правоохранительные органы проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Нудизм во Франции регулируется властями. В некоторых местах раздеваться категорически запрещено, но на пляже Каратаджо обнажаться можно, и к таким отдыхающим там толерантно. 

К слову, на Минском море этим летом не было обнаружено ни одного нудиста. По информации Минскогой городской организации ОСВОД, отсутствие голых отдыхающих связано с погодой. Ранее нудисты появлялись на пляжах часто. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как просьба уйти с пляжа не подействовала, мужчина вернулся с более весомым аргументом - пневматической винтовкой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Аграрии ускорились: из колхоза под Быховом пытались украсть 20 т зерна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика