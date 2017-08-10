Владелец ресторана расстрелял мешавших ему нудистов

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Хозяин ресторана открыл стрельбу по отдыхавшим на пляже Корсики (Франция) нудистам, сообщает радиостанция France Info .



© Sputnik Виталий Белоусов Милиция задержала эксгибициониста, разъезжавшего по Минску на Citroen

Инцидент произошел в минувшую среду, 9 августа, на пляже Каратаджо в Поро-Веккьо на Корсике. СМИ подчеркивает, что данное место очень популярно среди голых людей, так как недалеко от места отдыха расположен курортный поселок нудистов.

Владелец одно из местных ресторанов подошел к группе нудистов и попросил их либо одеться, либо уйти с пляжа. В ответ мужчина получил отказ. Недолго думая он пошел за винтовкой и выстрелил несколько раз в отдыхающих. Итальянка была ранена в левую ягодицу.

После происшествия жандармы задержали стрелка. Но вскоре он был отпущен из-за отсутствия достаточных оснований для предъявления обвинений. Правоохранительные органы проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Нудизм во Франции регулируется властями. В некоторых местах раздеваться категорически запрещено, но на пляже Каратаджо обнажаться можно, и к таким отдыхающим там толерантно.

К слову, на Минском море этим летом не было обнаружено ни одного нудиста. По информации Минскогой городской организации ОСВОД, отсутствие голых отдыхающих связано с погодой. Ранее нудисты появлялись на пляжах часто.