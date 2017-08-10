Минчанин на Citroen насмерть сбил сельчанина в Барановичском районе

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Барановичском районе, сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции Брестской области.



© Фото: ГАИ Бреста Volkswagen с женщиной и двумя детьми перевернулся в Брестском районе

Инцидент произошел накануне поздно вечером на 201-м километре трассы М1 Минск — Брест — Граница РФ. Легковой автомобиль Citroen под управлением 28-летнего минчанина сбил 23-летнего жителя деревни Юшкевичи.

В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался, сказали в ГАИ.

Там отметили, что в момент ДТП молодой человек пересекал автотрассу справа налево по ходу движения "Ситроена".