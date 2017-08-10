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Минчанин на Citroen насмерть сбил сельчанина в Барановичском районе
11.08.2017 17:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Барановичском районе, сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции Брестской области.
© Фото: ГАИ Бреста
Инцидент произошел накануне поздно вечером на 201-м километре трассы М1 Минск — Брест — Граница РФ. Легковой автомобиль Citroen под управлением 28-летнего минчанина сбил 23-летнего жителя деревни Юшкевичи.
В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался, сказали в ГАИ.
Там отметили, что в момент
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Парень пересекал проезжую часть, и в этот момент его сбил легковой автомобиль, пострадавший скончался на месте происшествия.
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