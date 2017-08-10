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В Египте столкнулись два поезда: десятки погибших и раненых
По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 пострадали в результате столкновения поездов в Египте. Как
Поезд, прибывающий из Каира, столкнулся с составом, следовавшим из Порт-Саида. Что стало причиной столкновения, пока не сообщается.
По данным телеканала, погиб 21 человек, 55 получили ранения. На месте аварии работают медики и спасатели.
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Поезд, прибывающий из Каира, столкнулся с составом, следовавшим из Порт-Саида. Что стало причиной столкновения, пока не сообщается.
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Архив (ЧП)
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