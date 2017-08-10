В Египте столкнулись два поезда: десятки погибших и раненых

По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 пострадали в результате столкновения поездов в Египте. Как сообщает Аль-Арабия , инцидент случился в Александрии.



Фото: alarabiya.net

Поезд, прибывающий из Каира, столкнулся с составом, следовавшим из Порт-Саида. Что стало причиной столкновения, пока не сообщается.

По данным телеканала, погиб 21 человек, 55 получили ранения. На месте аварии работают медики и спасатели.