Генпрокуратура направила в суд дело о гибели двух спасателей в ДТП

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Генеральной прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту нарушения 42-летним водителем правил дорожного движения, повлекшего гибель двух работников МЧС, сообщили в надзорном ведомстве.

В результате ДТП в Борисовском районе двое работников МЧС погибли на месте, один получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавшие находились при исполнении служебных обязанностей.

"Генеральной прокуратурой в суд Борисовского района направлено для рассмотрения уголовное дело по обвинению водителя автопоезда в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, управляя автопоездом в составе тягача Renault Premium в сцепке с полуприцепом "Шмитц SPR24L", съехал на гравийную обочину, а затем из-за неправильного применения приема управления автопоездом резко выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Министерства по чрезвычайным ситуациям, рассказали в надзорном ведомстве.

В отношении обвиняемого следствием применена мера пресечения в виде заключения под стражу, которая при направлении в суд прокурором не изменялась.

В Генпрокуратуре ранее сообщалось, что ДТП произошло 21 апреля в Борисовском районе на 452-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России.