Минчане подделывали новые белорусские рубли, используя фольгу

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Обвиняемый по делу о первых подделках новых белорусских денег печатал их у себя на даче под Минском на компьютерной технике, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Фрунзенским районным отделом СК завершено расследование уголовного дела об изготовлении поддельных денежных знаков номиналом 20 белорусских рублей. Обвинение по данному делу предъявлено двум жителям Минска.

"Эксперты государственного комитета судебных экспертиз установили, все поддельные купюры, напечатанные на даче, выполнены способом цветной струйной печати", — сообщили в Следственном комитете.

По словам собеседников агентства, этим способом были выполнены в том числе и изображения защитных волокон, а защитная нить имитирована путем нанесения фрагментов фольги на лицевой стороне дензнака.

Делили выручку

Следствием также было установлено, что 28-летний минчанин печатал деньги на даче при помощи нетбука и печатной техники. Потом деньги он предавал своему подельнику, который менял их на подлинные, покупая в Минске "жвачки" и рассчитываясь в маршрутках. Потом деньги они делили между собой.

По месту жительства у задержанных оперативники обнаружили и изъяли компьютерную технику, поддельные банкноты номиналом 20 белорусских рублей, устройства для капельно-струйной печати, заготовки для печатей с оттисками штампов различных организаций, бланки справок о доходах физического лица и иные вспомогательные для изготовления фальшивых документов предметы, сообщили в СК.

До 15 лет

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело в отношении обвиняемых, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали Sputnik эксперты в области уголовного права, в уголовной иерархии фальшивомонетчики занимают одно из "верхних" мест, считаются элитой криминального мира. "Они, как и мошенники, не "бьют" мастей на теле", — сказал собеседник агентства.

Самый известный советский фальшивомонетчик, легендарный Виктор Баранов отсидел 12 лет. Его до сих пор называют легендой, о нем написаны книги. Сняты фильмы, он считается непревзойденным мастером по изготовлению фальшивых купюр. Его криминальный талант потряс специалистов Гознака. Баранова задержали, когда у него в портфеле было 77 двадцатипятирублевых советских купюр.

Новые рубли

Новые белорусские деньги были введены в оборот в июле 2016 года. Как отметили в Нацбанке, новые банкноты обладают шестью видимыми степенями защиты. "И есть масса невидимых степеней защиты, включая новые металлические нити", — сказали в банке.

Всего в обороте 15 номиналов — семь банкнот и восемь монет.