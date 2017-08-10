Поссорились: приятели сломали 9 дорожных знаков под Столбцами

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ссора между молодыми людьми закончилась злостным хулиганством, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Покореженные и выдранные из земли дорожные знаки обнаружили рабочие недалеко от деревни Новый Свержень. О произошедшем они сообщили в милицию.

Выяснилось, что злоумышленники повредили девять дорожных знаков, три из которых уже не подлежат ремонту.

Эксперты обнаружили следы ладони подозреваемого на месте происшествия. После этого правоохранители подтвердили, что к хулиганству причастен 21-летний житель Столбцов, а также его 18-летний знакомый.

Старший парень пояснил сотрудникам милиции, что на преступление его толкнула ссора с девушкой. А его приятель решил поучаствовать в дебоше "за компанию".

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК Беларуси ("Злостное хулиганство". Парням грозит до шести лет лишения свободы.