ГУВД: практически все педофилы проявляют интерес к детской порнографии

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Преступники часто стараются устроиться на работу в места пребывания молодежи: школы, интернаты и спортивные секции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Выявление преступлений в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних осложняется нежеланием некоторых взрослых и самих детей разглашать о случившемся, чтобы не испортить репутацию несовершеннолетнему и семье.

"В свою очередь, педофилами данный факт воспринимается как возможность совершать аналогичные преступления в отношении иных несовершеннолетних, рассчитывая, что о совершенных ими преступлениях никто не узнает", — рассказал на родительском собрании в центре дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" оперуполномоченный ОНиПТЛ Первомайского РУВД Минска Владислав Рысь.

Всего, по информации ГУВД, за семь месяцев текущего года на территории Минска выявлено 42 преступления сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. Из них 27 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Пять преступлений связаны с изготовлением или распространением порнографических материалов или предметов с их участием.

"В последнее время в столице участились случаи принуждения к действиям сексуального характера несовершеннолетних посредством социальных сетей — таких, как "ВКонтакте" и "Одноклассники", — сообщил Рысь.

Представитель Первомайского РУВД Минска призвал родителей больше интересоваться тем, чем занимаются их дети в социальных сетях, с кем там общаются и на какие темы.

По словам представителя Следственного комитета Дмитрия Смирнова, родителям стоит следить за изменениями в поведении детей — это может стать первым признаком того, что у ребенка есть какие-то проблемы.

"Первыми признаками того, что ребенок мог быть подвергнут каким-либо действиям сексуального характера, является агрессивность, замкнутость, молчаливость, снижение успеваемости и другие признаки", — рассказал Смирнов.

Узнать об интересах ребенка, с кем он общается и как проводит свое свободное время, зачастую можно только в социальных сетях детей. По мнению инспектора по делам несовершеннолетних Дмитрия Шута, их необходимо проверять.

Практически все педофилы, несмотря на возраст, проявляют интерес к приобретению, просмотру и коллекционированию детской порнографии.