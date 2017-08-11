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ГАИ: два маленьких ребенка пострадали в ДТП в Брестской области
11.08.2017 20:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором травмы получили женщина и двое ее малолетних сыновей, сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции Брестской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне в первой половине дня на автодороге, ведущей из Бреста к границе с Украиной. На 62-м километре VW Polo под управлением 37-летней брестчанки вынесло на встречную полосу, где
В результате
В ГАИ отметили, что брестчанка не нарушила правила перевозки детей — ее сыновья находились в специальных детских устройствах, а сама женщина была пристегнута.
Малолитражка в результате аварии получила сильные повреждения.
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Инспекторы установили, что дети находились в специальных запирающих устройствах, а водитель была пристегнута.
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