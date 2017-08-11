ГАИ: два маленьких ребенка пострадали в ДТП в Брестской области

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором травмы получили женщина и двое ее малолетних сыновей, сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции Брестской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Минчанин на Citroen насмерть сбил сельчанина в Барановичском районе

Авария произошла накануне в первой половине дня на автодороге, ведущей из Бреста к границе с Украиной. На 62-м километре VW Polo под управлением 37-летней брестчанки вынесло на встречную полосу, где машина перевернулась .

В результате ДТП женщина-водитель получила травмы, также пострадали два ее сына — двух и восьми лет.

В ГАИ отметили, что брестчанка не нарушила правила перевозки детей — ее сыновья находились в специальных детских устройствах, а сама женщина была пристегнута.

Малолитражка в результате аварии получила сильные повреждения.