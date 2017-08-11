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Поезда столкнулись в Египте: число жертв возросло до 36
11.08.2017 19:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Столкновение двух поездов произошло в пригороде египетской Александрии, количество жертв увеличилось до 36 человек, заявил журналистами представитель Минздрава республики.
Поезд, следовавший из Каира в Александрию, въехал в железнодорожный состав Порт-Саид — Александрия. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие — свыше 120 человек — доставлены в местные клиники.
По последним данным, причиной столкновения поездов стала ошибка регулирующего сигналы семафора работника станции. Издание
Подробности инцидента не сообщаются.
Египет известен большим количеством транспортных аварий, которые в основном происходят за-за плохого состояния дорожной инфраструктуры. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, в египетских ДТП ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.
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Причиной аварии могла стать ошибка регулирующего сигналы семафора работника станции.
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