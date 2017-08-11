Стала известна причина столкновения поездов в Египте

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Жертвами железнодорожной аварии в Египте стали 36 человек, более 120 пострадали и находятся в больницах.

Трагедия произошла в пятницу. Поезд, следовавший из Каира в Александрию, врезался в остановившийся состав Порт-Саид — Александрия. В результате столкновения десятки человек погибли.

Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил журналистам, что причиной серьезной аварии стала ошибка работника железной дороги, который дал неправильный сигнал семафора.



© REUTERS Osama Nageb Железнодорожная авария в Египте

В ходе ЧП несколько вагонов поездов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в местных клиниках.

Вечером в пятницу российское посольство в Каире сообщило, что граждане России не пострадали при столкновении поездов под Александрией.

Сообщений от белорусского МИД не поступало.