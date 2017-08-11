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Стала известна причина столкновения поездов в Египте
12.08.2017 08:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Жертвами
Трагедия произошла в пятницу. Поезд, следовавший из Каира в Александрию, врезался в остановившийся состав Порт-Саид — Александрия. В результате столкновения десятки человек погибли.
Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил журналистам, что причиной серьезной аварии стала ошибка работника железной дороги, который дал неправильный сигнал семафора.
© REUTERS Osama Nageb
Железнодорожная авария в Египте
В ходе ЧП несколько вагонов поездов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в местных клиниках.
Вечером в пятницу российское посольство в Каире сообщило, что граждане России не пострадали при столкновении поездов под Александрией.
Сообщений от белорусского МИД не поступало.
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Египет известен большим количеством транспортных аварий, которые в основном происходят за-за плохого состояния дорожной инфраструктуры.
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