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Стала известна причина столкновения поездов в Египте

12.08.2017 08:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Жертвами железнодорожной аварии в Египте стали 36 человек, более 120 пострадали и находятся в больницах.

Трагедия произошла в пятницу. Поезд, следовавший из Каира в Александрию, врезался в остановившийся состав Порт-Саид — Александрия. В результате столкновения десятки человек погибли.

Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил журналистам, что причиной серьезной аварии стала ошибка работника железной дороги, который дал неправильный сигнал семафора.

Стала известна причина столкновения поездов в Египте
© REUTERS Osama Nageb
Железнодорожная авария в Египте

В ходе ЧП несколько вагонов поездов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в местных клиниках.

Вечером в пятницу российское посольство в Каире сообщило, что граждане России не пострадали при столкновении поездов под Александрией.

Сообщений от белорусского МИД не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
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Египет известен большим количеством транспортных аварий, которые в основном происходят за-за плохого состояния дорожной инфраструктуры.

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