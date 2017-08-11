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В центре Минска горела электроподстанция

12.08.2017 12:00 — ЧП | Tut.by  
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В центре Минска горела электроподстанция. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы, факт пожара с места происшествия подтвердил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.


Фото: МЧС

Сообщение о пожаре в подстанции на проспекте Нехависимости поступило в МЧС в 9 утра 12 августа.

«В ходе разведки установлено, что произошло загорание изоляции и горючих элементов трансформатора ТМ-180 кВт в здании подстанции ТП-586», — рассказали в МЧС.

Пожар локализован в 09.36, а полностью потушен в 09.39.

В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции, были отключены 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости. В 09.55 был подключен резервный трансформатор, электроснабжение потребителей было восстановлено.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции, были отключены 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова,...

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