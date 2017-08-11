В центре Минска горела электроподстанция. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы, факт пожара с места происшествия подтвердил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.



Фото: МЧС

Сообщение о пожаре в подстанции на проспекте Нехависимости поступило в МЧС в 9 утра 12 августа.

«В ходе разведки установлено, что произошло загорание изоляции и горючих элементов трансформатора ТМ-180 кВт в здании подстанции ТП-586», — рассказали в МЧС.

Пожар локализован в 09.36, а полностью потушен в 09.39.







В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции, были отключены 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости. В 09.55 был подключен резервный трансформатор, электроснабжение потребителей было восстановлено.

Причина пожара устанавливается.