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Более тысячи рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за ливней и гроз

12.08.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Крупнейший аэропорт Пекина Шоуду из-за гроз и ливней отменил 1256 рейсов, почти 500 вылетов задержаны, сообщили на местном телеканале CCTV.

Большинство отмен пришлось на внутренние рейсы. Согласно данным онлайн-табло международной воздушной гавани, к обеду (по местному времени) были задержаны 449 рейсов, 1256 были вовсе отменены, из всех запланированных полетов осуществлены только около 250.

Дожди и грозы в Пекине начались вечером в пятницу. За ночь в китайской столице выпало более 20 мм осадков. По прогнозам синоптиков, непогода на востоке Китая сохранится и в выходные.

​В Беларуси дожди и грозы вероятны во второй половине субботы в западной части страны. В некоторых районах температура поднимется до 34 градусов тепла, в связи с жарой объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство из отмененных рейсов – внутреннего сообщения.

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