ГАИ: байкер столкнулся с легковушкой возле Ботанического сада в Минске

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Авария с участием байкера произошла на улице Сурганова в Минске, сообщили Sputnik в субботу в столичной Госавтоинспекции.

В субботу утром на улице Сурганова недалеко от Ботанического сада произошло дорожно-транспортное происшествие: байкер на мотоцикле столкнулся с легковым автомобилем Toyota Camry.

На фотографии, предоставленной сотрудниками минской Госавтоинспекции, видны повреждения легковушки: у машины смяты передняя боковая дверь и крыло. Желтый мотоцикл от удара отбросило на несколько метров. После ДТП на улице Сурганова при движении к проспекту Независимости образовался небольшой затор.

После ДТП пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу. О его состоянии не сообщается. Причину столкновения Toyota с байкером определит ГАИ.