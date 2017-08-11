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ГАИ: байкер столкнулся с легковушкой возле Ботанического сада в Минске
12.08.2017 13:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Авария с участием байкера произошла на улице Сурганова в Минске, сообщили Sputnik в субботу в столичной Госавтоинспекции.
В субботу утром на улице Сурганова недалеко от Ботанического сада произошло дорожно-транспортное происшествие: байкер на мотоцикле столкнулся с легковым автомобилем Toyota Camry.
На фотографии, предоставленной сотрудниками минской Госавтоинспекции, видны повреждения легковушки: у машины смяты передняя боковая дверь и крыло. Желтый мотоцикл от удара отбросило на несколько метров. После ДТП на улице Сурганова при движении к проспекту Независимости образовался небольшой затор.
После ДТП пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу. О его состоянии не сообщается. Причину столкновения Toyota с байкером определит ГАИ.
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В результате ДТП движение автотранспорта по улице Сурганова было затруднено.
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