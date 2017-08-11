Тонущего на Днепре пенсионера спасли благодаря пожару в пионерлагере

11 августа 70-летний пенсионер из Орши едва не утонул в Днепре, на его счастье рядом оказались спасатели, приехавшие на пожар. Об этом сообщает группа «МЧС Витебск».

Расчет пожарных уже завершил тушение загоревшегося строительного мусора на территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Зорька» у деревни Красная Харьковка Оршанского района, когда получил сообщение о тонущем на Днепре человеке.

Благодаря тому, что пенсионер купался буквально в 100 метрах от места пожара, спасатели успели достать его из воды. Пожилой мужчина был уже без сознания, но, когда ему оказали первую помощь, пришел в себя. После этого пожарные передали пенсионера приехавшей бригаде скорой медицинской помощи.