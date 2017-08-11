Упавшие из-за бури деревья убили 5 человек в Польше

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Жертвами непогоды в ночь с пятницы на субботу в разных регионах Польши стали пять человек, сообщает портал gazeta.pl .

Недалеко от города Сушек в молодежном летнем лагере из-за рухнувшего дерева погибли две девушки. Во время бури дерево обрушилось на палатку и придавило двух девушек 12 и 14 лет. От удара они погибли. Еще 20 человек пострадали и были доставлены в больницы. Всего в лагере находились 172 человека. Пожарные эвакуировали оставшихся людей в школе поселка поблизости.

В населенном пункте Запора деревом был насмерть придавлен 48-летний мужчина.

Также погибли женщина и мужчина, оказавшись под деревьями в Конажынах и Малых Сворнегацах соответственно.

Из-за непогоды без электричества остаются около 500 тысяч человек по всей Польше. Особо опасной остается ситуация в центре и на юге страны. Спасатели предупреждают, что ветер может достигать скорости в 90 километров в час.