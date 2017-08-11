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В Китае из-за прорыва дамбы эвакуировали 700 жителей деревни

12.08.2017 16:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Из-за прорыва дамбы спасатели эвакуировали более 700 жителей в деревне центральной части Китая, об этом сообщает новостное агентство Синьхуа.

В Китае из-за прорыва дамбы эвакуировали 700 жителей деревни
© Pixabay
Более тысячи рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за ливней и гроз

Прорыв дамбы произошел из-за проливных дождей и оползня. В результате завала в течение суток ливни засорили водопровод плотины и разрушили стену дамбы.

Десятки домов деревни рядом с дамбой были затоплены, однако жертв не было, поскольку жителей эвакуировали вовремя.

Проливные дожди в регионе также привели к увеличению уровня воды на 7 метров в местной реке Юаньцзян. По прогнозам синоптиков, ливни будут идти и в воскресенье.

Ранее из-за непогоды были отменены более тысячи авиарейсов в международном аэропорту Пекина. Почти пятьсот вылетов были задержаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее из-за непогоды были отменены более тысячи авиарейсов в международном аэропорту Пекина. Почти пятьсот вылетов были задержаны.

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