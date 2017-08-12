В США в толпу демонстрантов въехал автомобиль

МИНСК, 12 авг — Sputnik. В городе Шарлоттсвиле штат Виргиния автомобиль врезался в противников ультраправых, которые проводят акцию второй день подряд, передает РИА Новости.

В ходе инцидента пострадали по меньшей мере шесть человек. Очевидцы разместили в Twitter видео с места событий. На ролике видно, что автомобиль на высокой скорости въехал в толпу с красными флагами.

BREAKING: Vehicle plows into people during protests in Charlottesville, Virginia, causing multiple injuries — witnesses — BNO News (@BNONews) 12 августа 2017 г.

Противники правых радикалов были атакованы поблизости от улиц Water и 4-й. Автомобиль с тонированными окнами с такой силой врезался в толпу, что людей фактически подбросило в воздух, а после машина скрылась.

Немногим ранее в штате из-за столкновений, которые вспыхнули между ультраправыми и сторонниками сноса памятника генералу Роберту Ли, был введен режим чрезвычайного положения.

Накануне неонацисты сумели провести в городе факельное шествие, в ходе которого произошли первые конфликтные ситуации. В результате стычек, по данным местных стражей правопорядка, один человек погиб.

Сообщается, что в город прибыло несколько тысяч праворадикалов. Ситуация находится на личном контроле президента США Дональда Трампа.