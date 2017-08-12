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В Орше благодаря пожару спасли тонущего в Днепре пенсионера

12.08.2017 22:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. В Орше спасатели, возвращавшиеся с вызова, заметили тонущего в реке человека, сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" УМЧС по Витебской области.

Спасатели ликвидировали возгорание на территории детского лагеря в Оршанском районе. На месте им поступила информация о том, что буквально в сотне метров в Днепре тонет человек.

Бойцы МЧС спасли из воды тонущего, им оказался мужчина 70-ти лет, который был в бессознательном состоянии. Ему на месте была оказана помощь, и он пришел в себя.

Затем спасатели передали спасенного экипажу скорой помощи.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар стал счастливой случайностью для 70-летнего пенсионера из Орши, который тонул в Днепре.

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