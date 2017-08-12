Пассажирский автобус PolskiBus перевернулся на юго-востоке Польши

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Автобус популярного польского перевозчика PolskiBus перевернулся на юго-востоке страны, об этом сообщает портал wyborcza.pl .

Пассажирский двухэтажный автобус PolskiBus, который следовал по маршруту Варшава — Жешув, перевернулся недалеко от города Тарнобжег, упав в кювет. В автобусе в момент аварии находились 85 человек, 38 пассажиров получили ранения.



© Фото: ГАИ Минска ГАИ: байкер столкнулся с легковушкой возле Ботанического сада в Минске

На место ДТП оперативно выехали 15 машин скорой помощи, а также спасательный вертолет. Семеро пострадавших — в тяжелом состоянии, один из них доставлен по воздуху в больницу города Мелец.

Авария произошла рано утром. По одной из версий, автобус мог зацепиться за фонарный столб, когда водитель обернулся, чтобы переговорить с пассажиром. При этом известно, что шофер был трезв. Пассажирам, которые не пострадали, оказывается психологическая помощь, им предложено питание.

В компании-перевозчике заявили, что все водители имеют необходимую профессиональную квалификацию, компания также проводит внутреннюю программу "Безопасное вождение".

PolskiBus — один из главных перевозчиков Польши, известный дешевыми билетами, совершает поездки не только внутри страны, но и за ее пределы — в Прагу, Берлин, Будапешт.