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Водитель, въехавший в толпу в Шарлоттсвилле, обвиняется в убийстве

13.08.2017 08:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Американская полиция предъявила обвинение в убийстве жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, врезавшемуся на машине в людей в центре американского Шарлоттсвилля (штат Виргиния), сообщает Sputnik.

В субботу, 12 августа, автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых. В результате погибла одна женщина, ранения получили 19 человек.

"Джеймсу Алексу Филдсу-младшему (20 лет), жителю Огайо, были предъявлены обвинения по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления", — сообщает полиция в Facebook.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями сторонников ультраправых организаций и их противников. Беспорядкив в Шарлоттсвилле, в которых пострадали 34 человека, не утихают до сих пор. Губернатор Виргинии Терри Маколифф призвал зачинщиков разойтись по домам. По его словам, праворадикалы, устроившие митинг, собрались с целью навредить людям. "Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты", — сказал он.

Федеральные власти США начали собственное расследование событий в Шарлоттсвилле. Местная полиция арестовала трех человек в связи с митингами.

Российское посольство рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Шарлотсвилл.

Сторонники ультраправых протестуют против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

 
Теги: Минск
 
 
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Протесы в американском городе не утихают – местные власти обратились к зачинщикам столкновений разойтись по домам.

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