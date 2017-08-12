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Теракт в Пакистане унес жизни 15 человек

13.08.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Пятнадцать человек стали жертвами террористического акта в пакистанском городе Кветта, сообщил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфараз Бугти.

Взрыв в столице юго-западной провинции Белуджистан произошел вечером 12 августа.

"Сейчас мы можем подтвердить гибель 15 человек в сегодняшнем взрыве. По меньшей мере 32 получили ранения", — заявил Бугти, слова которого приводит издание Dawn.

По его словам, среди погибших есть как гражданские лица, так и сотрудники местной службы безопасности. В свою очередь СМИ, уточняет, что жертвами стали восемь солдат.

В настоящее время в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы утверждают, что взрыв произошел около транспортного средства сил безопасности.

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