Теракт в Пакистане унес жизни 15 человек

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Пятнадцать человек стали жертвами террористического акта в пакистанском городе Кветта, сообщил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфараз Бугти.

Взрыв в столице юго-западной провинции Белуджистан произошел вечером 12 августа.

"Сейчас мы можем подтвердить гибель 15 человек в сегодняшнем взрыве. По меньшей мере 32 получили ранения", — заявил Бугти, слова которого приводит издание Dawn .

По его словам, среди погибших есть как гражданские лица, так и сотрудники местной службы безопасности. В свою очередь СМИ, уточняет, что жертвами стали восемь солдат.

В настоящее время в городе действует режим чрезвычайной ситуации.