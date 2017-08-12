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Пьяный калининградец угрожал взорвать местный аэропорт
13.08.2017 11:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Житель Калининграда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал взорвать аэропорт "Храброво", сообщает Sputnik.
Накануне вечером в международный аэропорт "Храброво" поступило сообщении о минировании воздушной гавани. В срочном порядке были эвакуированы пассажиры и посетители аэровокзала — всего около тысячи человек. Были задержаны шесть авиарейсов. После обследования аэропорта инженерно-саперной группой информация о минировании не подтвердилась.
"Задержан мужчина, который мог звонить в службу 112 с сообщением о том, что в аэропорту оставлен подозрительной предмет. Мужчина житель Калининграда, ему 42 года, в состоянии сильного алкогольного опьянения", — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
Представитель УМВД отметила, что после исследования всех обстоятельств и личности задержанного будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Поздно ночью, после завершения всех проверочных мероприятий, все задержанные рейсы были отправлены.
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Из-за анонимного звонка о подозрительном предмете в аэровокзале были эвакуированы пассажиры и персонал — около тысячи человек.
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