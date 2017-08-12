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Столкновения в Шарлоттсвилле назвали внутренним терактом

13.08.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Беспорядки в американском Шарлоттсвилле до сих пор не утихают, в связи с этим в штате Виргиния ввели режим чрезвычайного положения, сообщает Sputnik.

Наезд на людей

Столкновения в Шарлоттсвилле начались еще в пятницу. В этот день в городе началась демонстрация из-за решения властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.

Столкновения в Шарлоттсвилле назвали внутренним терактом
© REUTERS Justin Ide
Водитель, въехавший в толпу в Шарлоттсвилле, обвиняется в убийстве

По разным оценкам, сюда прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". Первые столкновения и аресты случились в пятницу после того, как сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. А в субботу в Шарлоттсвилле произошло громкое ЧП. Автомобиль врезался в противников ультраправых — погибла одна женщина, ранения получили 19 человек.

Водителем оказался 20-летний житель Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший, которому уже предъявлено обвинение по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления.

Беспорядки не утихают

В Шарлоттсвилле до сих пор продолжаются столкновения ультраправых организаций и их противников. В связи с этим в Виргинии ввели режим чрезвычайного положения. Федеральные власти США начали собственное расследование событий.

Губернатор Виргинии Терри Маколифф призвал демонстрантов разойтись мирно.

"Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты", — сказал чиновник.

В свою очередь ряд американских сенаторов-республиканцев назвали ситуацию в Шарлоттсвилле актом внутреннего терроризма. В частности, сенатор Марко Рубио написал у себя на странице в Twitter, что все происходящее в городе — "теракт", совершенный сторонниками "превосходства белой расы".

"Внутренний терроризм в Шарлоттсвилле должен быть осужден каждым из нас. В противном случае ненависть просто поощряется", — написал сенатор Тим Скотт в Twitter.

 
Теги: Минск
 
 
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В Виргинии ввели режим чрезвычайного положения из-за столкновений сторонников ультраправых организаций и их противников, а федеральные власти США начали...

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