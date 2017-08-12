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Грибник подорвался на военном полигоне в Пуховичском районе

13.08.2017 13:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Грибник подорвался в субботу на военном полигоне в Пуховичском районе, сообщили Sputnik в отделе оперативно-дежурной службы Пуховичского РОВД.

Житель Осиповичей вместе с братом и сыном собирал грибы вблизи неогороженного полигона Репище. В какой-то момент на пути движения 31-летнего грибника сработало неизвестное взрывное устройство.

Правоохранители рассказывают, что полигон не является закрытым. Оцепление на нем ставят только во время военных учений. В этот день там такие мероприятия не проводились.

 
Теги: Минск
 
 
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На пути движения мужчины сработало неизвестное взрывное устройство.

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