Маленький ребенок умер от пневмонии, пока его родители пили

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Годовалый ребенок умер в Бресте, в момент смерти родители малыша находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает информационный портал Брестской области "Заря" со ссылкой на следователей.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ребенка 2016 года рождения. Осмотр тела погибшего ребенка показал, что повреждений нет. Согласно предварительной версии, малыш скончался от пневмонии (воспаление легких). СМИ пишет, что в момент смерти родители погибшего были дома в состоянии алкогольного опьянения. За помощью врачей семья не обращалась.

Известно, что многодетная семья (у погибшего есть брат и сестра) находилась в социально опасном положении из-за пристрастия родителей к алкоголю. Они неоднократно лишилась родительских прав, но затем обращались с заявлением о возврате детей.