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В Мядельском районе девочка пропала в лесу
12 августа в Мядельском районе в лесу пропала 10-летняя девочка. К утру следующего дня найти ее не удалось,
Сообщение о пропаже девочки поступило спасателям в 23.19. Она ушла в лес еще около 15.00 и не вернулась к вечеру. По состоянию на 6.00 13 августа пропавший ребенок еще не был обнаружен, поиски продолжались.
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12 августа в Мядельском районе в лесу пропала 10-летняя девочка.
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Архив (ЧП)
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