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В Мядельском районе девочка пропала в лесу

13.08.2017 14:05 — ЧП | Tut.by  
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12 августа в Мядельском районе в лесу пропала 10-летняя девочка. К утру следующего дня найти ее не удалось, сообщает управление МЧС по Минской области.

Сообщение о пропаже девочки поступило спасателям в 23.19. Она ушла в лес еще около 15.00 и не вернулась к вечеру. По состоянию на 6.00 13 августа пропавший ребенок еще не был обнаружен, поиски продолжались.

 
 
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12 августа в Мядельском районе в лесу пропала 10-летняя девочка.

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