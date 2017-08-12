В Мядельском районе девочка пропала в лесу

12 августа в Мядельском районе в лесу пропала 10-летняя девочка. К утру следующего дня найти ее не удалось, сообщает управление МЧС по Минской области.

Сообщение о пропаже девочки поступило спасателям в 23.19. Она ушла в лес еще около 15.00 и не вернулась к вечеру. По состоянию на 6.00 13 августа пропавший ребенок еще не был обнаружен, поиски продолжались.