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Молодой байкер разбился ночью на МКАД
13.08.2017 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Смертельная авария произошла ночью в воскресенье на внутреннем кольце Минской кольцевой автомобильной дороги, сообщили Sputnik в минской Госавтоинспекции.
Инцидент случился на 53-м километре МКАД. Мужчина на мотоцикле не справился с управлением и совершил наезд на ограждение.
В результате столкновения водитель и его пассажир (девушка) были госпитализированы.
Пострадавший байкер 1983 года рождения от полученных травм скончался в больнице, сообщили в ГАИ столицы.
О состоянии здоровья девушки не сообщается.
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Мотоциклист не справился с управлением в темное время суток и врезался в ограждение.
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