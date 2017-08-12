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Молодой байкер разбился ночью на МКАД

13.08.2017 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Смертельная авария произошла ночью в воскресенье на внутреннем кольце Минской кольцевой автомобильной дороги, сообщили Sputnik в минской Госавтоинспекции.

Инцидент случился на 53-м километре МКАД. Мужчина на мотоцикле не справился с управлением и совершил наезд на ограждение.

В результате столкновения водитель и его пассажир (девушка) были госпитализированы.

Пострадавший байкер 1983 года рождения от полученных травм скончался в больнице, сообщили в ГАИ столицы.

О состоянии здоровья девушки не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Мотоциклист не справился с управлением в темное время суток и врезался в ограждение.

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