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Мужчина с ножом напал на девушек на пляже в Витебске
Инцидент произошел 11 августа в зоне отдыха в пойме реки Витьба в областном центре,
Подозреваемый — ранее судим, ему 57 лет. В зоне отдыха на Витьбе он находился с другом, оба были пьяные. Мужчины захотели продолжить вечер в женской компании, но получили отказ. Тогда один из них достал нож и замахнулся на девушку. К счастью, мужчине не удалось причинить ей серьезных ранений.
Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы Октябрьского РОВД. Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Инцидент произошел 11 августа в зоне отдыха в пойме реки Витьба в областном центре.
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Архив (ЧП)
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