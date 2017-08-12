Мужчина с ножом напал на девушек на пляже в Витебске

Инцидент произошел 11 августа в зоне отдыха в пойме реки Витьба в областном центре, сообщает пресс-служба милиции региона в соцсетях.

Подозреваемый — ранее судим, ему 57 лет. В зоне отдыха на Витьбе он находился с другом, оба были пьяные. Мужчины захотели продолжить вечер в женской компании, но получили отказ. Тогда один из них достал нож и замахнулся на девушку. К счастью, мужчине не удалось причинить ей серьезных ранений.

Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы Октябрьского РОВД. Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.