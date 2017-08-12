ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в Бресте

13.08.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета начал проверку по факту гибели годовалого ребенка в Бресте, сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

СК проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в Бресте
© Pixabay
Маленький ребенок умер от пневмонии, пока его родители пили

По итогам данной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Годовалый малыш умер в Бресте, пока его родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Согласно предварительной версии, причиной гибели могла послужить пневмония (воспаление легких). Осмотр тела погибшего ребенка показал, что повреждений нет.

Родители ребенка неоднократно лишилась родительских прав, но постоянно обращались с заявлением о возврате детей.

Как ранее сообщили СМИ, семья погибшего ребенка была многодетной: у родителей есть еще дочь и сын.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В момент смерти малыша его родители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В поле не воин: случаи гибели грибников на полигонах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика