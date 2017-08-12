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СК проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в Бресте
13.08.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета начал проверку по факту
По итогам данной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Годовалый малыш умер в Бресте, пока его родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Согласно предварительной версии, причиной гибели могла послужить пневмония (воспаление легких). Осмотр тела погибшего ребенка показал, что повреждений нет.
Родители ребенка неоднократно лишилась родительских прав, но постоянно обращались с заявлением о возврате детей.
Как ранее сообщили СМИ, семья погибшего ребенка была многодетной: у родителей есть еще дочь и сын.
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В момент смерти малыша его родители находились в состоянии алкогольного опьянения.
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