СК проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в Бресте

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета начал проверку по факту гибели годовалого ребенка в Бресте , сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

По итогам данной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Годовалый малыш умер в Бресте, пока его родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Согласно предварительной версии, причиной гибели могла послужить пневмония (воспаление легких). Осмотр тела погибшего ребенка показал, что повреждений нет.

Родители ребенка неоднократно лишилась родительских прав, но постоянно обращались с заявлением о возврате детей.

Как ранее сообщили СМИ, семья погибшего ребенка была многодетной: у родителей есть еще дочь и сын.